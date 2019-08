Plots twijfels over sp.a in Antwerps bestuur DM

19 augustus 2019

05u00 0 De Krant Steeds meer Antwerpse sp.a'ers stellen het voortbestaan van de coalitie met N-VA in vraag. In zijn Vlaamse startnota stelde Bart De Wever voor om de financiering van beloofde sociale woningen te schrappen. Exact het tegenovergestelde van wat hij in Antwerpen beloofde. Daar voelen de socialisten zich gerold. Tom Meeuws reageerde nog niet.

"Als N-VA straks echt een bar, asociaal beleid wil doordrukken in Vlaanderen, vormt dat een probleem in Antwerpen. Dat is zeker. Dan moet je als partij overwegen om het bestuur te verlaten", vertelt oud-burgemeester Bob Cools (sp.a) in een interview met 'De Morgen'. Aanleiding: in de startnota van Bart De Wever (N-VA), die als uitgangspunt dient voor de centrumrechtse regering Jambon I, staat onder meer dat grote steden zoals Antwerpen, Gent en Mechelen binnenkort geen geld meer krijgen voor de bouw van extra sociale woningen. Maar: in zijn Antwerps bestuursakkoord met sp.a beloofde De Wever de komst van 5.000 extra sociale woningen, weliswaar met een zinnetje erbij: als de Vlaamse financiering wordt behouden. Een aanzienlijk deel van de Antwerpse afdeling voelt zich nu gerold. "Heel wat leden waren tegen een coalitie met N-VA. De belofte om 5.000 extra sociale woningen te bouwen, was misschien wel het belangrijkste argument om een samenwerking toch een kans te geven", reageert een lokale socialist.

Cools vindt dat er zo snel mogelijk een ledenvergadering moet worden bijeengeroepen. Schepen Tom Meeuws, de lokale sp.a-voorzitter, was niet bereikbaar voor commentaar. De nationale sp.a wacht af. Ze rekenen erop dat CD&V en Open Vld de startnota van De Wever nog zullen afzwakken tijdens de formele onderhandelingen. (DM)