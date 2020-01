Exclusief voor abonnees Plots staat Bayern op een punt van de leiding 27 januari 2020

Daar is Bayern weer. De Hansi-Flick-factor zeg maar. Onder zijn interim-trainer leeft de recordkampioen weer op. Bayern stuurde Schalke 04 zaterdag met een forfaitnederlaag huiswaarts. Benito Raman ontbrak door ziekte. Over veertien dagen kan de orde in de Bundesliga helemaal hersteld zijn. Slechts een punt scheidt Bayern nog van leider Leipzig, dat over twee speeldagen op bezoek komt in de Allianz Arena. Spanning verzekerd. Vijf zeges op rij hebben Bayern in de race gebracht. Wenkt een achtste kampioensschaal op rij? Nu Bayern er voor het eerst in jaren niet eenzaam boven uitsteekt, had de Duitse voetbalfan zich verlekkerd op een beklijvende titelstrijd. Thomas Müller is weer de oude - 12 assists achter zijn naam. En Robert Lewandowksi is nooit opgehouden om Robert Lewandowski te zijn - een doelpuntenmachine. Duitsland hoopt dat Dortmund, en tienersensatie Erling Haaland, nog voor weerwerk zorgen. Het jonge Leipzig mist ervaring. Gladbach, die andere titeluitdager, heeft geen killer in huis. (KTH)

