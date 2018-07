Plots passeert er een ijsberg voor je raam 14 juli 2018

Op het eiland Innaarsuit in Groenland zijn enkele tientallen mensen geëvacueerd nadat een 100 meter hoge ijsberg op drift sloeg voor de kust. De Groenlandse politie vreest dat de woningen van de kustbewoners zullen onderlopen als het reusachtige ijsblok breekt. Vorig jaar vielen nog vier doden toen hoge golven een afgelegen kustdorp overspoelden in Groenland. Dat gebeurde toen puin in zee belandde door een aardverschuiving. Zolang de ijsberg dicht bij de kust blijft drijven, kunnen de inwoners niet terug naar huis. (YDS)

