Plots niet winnen, da's wennen 30 Stoffel Vandoorne 00u00 0

Zijn eerste seizoen in formule 1. Bij McLaren. Team doordrenkt van historie en triomf. Leverancier van wereldkampioenen. Prost, Senna, Hakkinen of Fittipaldi, Lauda ook, of Hamilton. Maar voor Stoffel was McLaren een koude douche. Achterin rijden, in de buik van het peloton als hij een bovenaards begenadigde dag had. Omdat de motor van Honda een lawaaierige miskleun was. Broos als glas, traag als een slak. Ja hoor: afgespiegeld tegen de rest van zijn carrière was 2018 een annus horribilis voor Vandoorne. In alles wat hij daarvoor had gedaan, de opstapklassen, had hij altijd al gewonnen. "Het is even wennen", zei Stoffel - kan tellen als understatement. Maar de 25-jarige West-Vlaming bleef zichzelf. Immer positief. Hardwerkend. De evenknie van en een paar keer sneller dan zijn teamgenoot, de grote Alonso. Die na Maleisië ongezien nederig zei: "Stoffel heeft me het hele weekend gedomineerd." Meer moet dat niet zijn om je voetafdruk in de F1-paddock te zetten. "Stoffel is de toekomst van dit team", zei grote baas Zak Brown na de slotrace van 2017. En of sportminnend België nog plezier zal beleven aan Stoffel Vandoorne. Als hij volgend jaar tenminste eens een goede auto krijgt... (JBO)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee