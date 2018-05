Plots lijken de wolken rond te draaien 23 mei 2018

Inwoners van het noorden van Antwerpen konden gisteravond een wel erg opvallende wolkenformatie zien. Onder meer in Schilde en Zoersel werd de gigantische krul in de wolken gespot, die wel een uur bleef hangen. "Het lijkt alsof dit een ronddraaiende, kolkende massa is, maar in werkelijkheid bewoog deze wolkenformatie niet of nauwelijks", zegt weervrouw Jill Peeters.

HLN