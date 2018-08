Plots kon Einstein je buurman geweest zijn BRAZILIAANSE KUNSTENARES KLEURT HISTORISCHE ZWART-WITFOTO'S IN MET PHOTOSHOP 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant De Braziliaanse Marina Amaral (24) kleurt oude zwart-witfoto's in met Photoshop en het resultaat is verbluffend. Historische figuren die we enkel in zwart, wit en grijs kennen, komen tot leven en lijken plots op iemand die je gisteren in de supermarkt had kunnen tegenkomen. Eerst gaan er uren historisch onderzoek in om te achterhalen wat de oorspronkelijke kleur van een kledingstuk, een juweel, een auto moet zijn geweest, dan pas komt de computer. Soms legt Amaral honderd kleurlagen over een foto. Haar werk is nu verzameld in een boek: 'The Colour Of Time, A New History Of The World 1850-1960.'

Adolf Hitler, 1924

Bijna om te lachen

Adolf Hitler in lederhosen en met een swastika op de arm, ergens in 1924, toen hij pas de nazipartij had opgericht. Mocht je de horror niet kennen die zou komen, dan moest je lachen om deze foto. Zijn blik had hij toen al, op zijn 35ste, maar naar de kledingstijl was het nog zoeken. Na deze fotosessie besloot Hitler om nooit meer in blote knieën op de foto te gaan en ook geen kleren meer te dragen die te typisch Oostenrijks of Beiers waren. Dat vond hij te provinciaal.

Thich Quang Duc, 1963

Zo branden

vlammen

nog harder

Zijn naam is door de meesten vergeten, maar het beeld van de Vietnamese monnik Quang Duc die zich op 11 juni 1963 in brand stak uit protest tegen het regime in zijn land, zit in het collectieve geheugen. Ingekleurd brandt de foto nog harder en valt voor het eerst op dat de oranje kleur van zijn boeddhistisch kleed en die van de vlammen één zijn. De motorkap van de blauwe Simca op de achtergrond staat open, want daarin zat de witte jerrycan waarmee Quang Duc door een collega-monnik werd overgoten. Deze foto van Amaral is niet in het boek opgenomen.

Albert Einstein, 1921

Plots kijk je niet enkel

naar z'n haar

Op zwart-witfoto's - waar alles eigenlijk grijs is - springen zijn haren er meestal uit, alsof hij met zijn vingers in een stopcontact had gezeten. Maar ingekleurd wordt de aandacht veel meer gezogen naar de wat droevige hondenogen van het genie Einstein. Op 1 maart 1921, toen deze foto in Wenen werd genomen, was hij 42 jaar oud en op weg om wereldberoemd te worden. Eind dat jaar kreeg hij de Nobelprijs voor Natuurkunde.

Mata Hari,

1906

Exotiek

op z'n

Hollands

Dit is Margareta Zelle uit het Friese Leeuwarden, die in de nachtclubs van Parijs als Mata Hari aan de kost kwam met exotische dansen die vaag leken op Indische choreografieën en die veel weg hadden van wat we later striptease gingen noemen. Net geen dertig was ze toen deze foto werd genomen. Elf jaar later zou ze worden geëxecuteerd omdat ze voor de Duitsers zou gespioneerd hebben.

Winston Churchill, 1940

Net een

Hollywood-gangster

De Britse premier Winston Churchill poseert met zijn favoriete wapen, de Tommygun, tijdens een bezoek aan het leger in juli 1940. Een maand eerder had hij nog verklaard: "We will never surrender." Toen Rudolf Hess, propagandaminister van het Derde Rijk, die foto zag, dacht hij: 'Gefundenes fressen, precies een Hollywood-gangster.' Hij knipte alle andere mensen van de foto weg, trok een kader om Churchill heen, drukte er 'WANTED' boven en dropte tijdens de Slag om Engeland honderden van die flyers, in de hoop de Britten ervan te overtuigen dat ze geleid werden door een misdadiger.

Henry Morton Stanley, 1871

Met de 'boy' in de fotostudio

Henry Morton Stanley en zijn 'boy' Kalulu poseren in 1871 in een Londense fotostudio, kort nadat de dertigjarige Brit wereldberoemd was geworden. De gewezen soldaat was er als journalist op uitgestuurd om in het hart van Afrika de vermiste missionaris en ontdekkingsreiziger David Livingstone te vinden en dat was hem gelukt. Acht jaar later trad Stanley in dienst van Leopold II. Hij veroverde voor België het gebied dat de Congo-Vrijstaat zou worden en stichtte Leopoldstad - nu Kinshasa.

Franse soldaten, 1914

'Les bleus' aan het front

Franse soldaten aan het front van WO I in hun blauwe uniform. Ze waren de oorlog begonnen in hun oude outfit als levende schietschijven: blauwe jas boven knalrode broek. Gelukkig kregen ze, op aandringen van de militairen zelf, nieuwe uniformen. Na ellenlange discussies in het parlement - de conservatieven wilden de Franse driekleur per se behouden - was net voor de oorlog besloten een stof te weven uit witte, blauwe en rode draad. Het resultaat hield het midden tussen purper en bruin. Maar toen de oorlog uitbrak, viel het plan in duigen: de rode draad moest uit Duitsland worden geïmporteerd - en dat ging uiteraard niet meer. Dus werd het een blauw-wit weefsel, 'horizonblauw' gedoopt. De helm op de foto was de eerste stalen helm die aan het front werd gedragen. Hij was speciaal ontworpen om granaatscherven tegen te houden.

Banana Docks

(New York),

1890-1910

Hoezo,

grauwe

stad?

De bananendokken in New York, niet ver van Wall Street. Oude foto's doen je geloven dat steden van vroeger alleen maar grauw waren, maar op dit beeld spatten de kleuren er bijna af. Wanneer deze foto precies is genomen, is niet geweten. Het moet tussen 1890 en 1910 zijn geweest. De boot kwam uit Centraal- of Zuid-Amerika en op het dek zijn de groothandelaren in groenten en fruit - de mannen in pak en bolhoed - al aan het onderhandelen over de prijs. Achter de rug van die bolhoeden staat trouwens een man met een kapsel dat je ook op het WK voetbal vaak kon zien.