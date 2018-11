Plots heeft iedereen het over Betsema VROUWEN 26 november 2018

En plots heeft iedereen het over Denise Betsema (27). Sommigen zien in haar al de nieuwe wereldkampioene. Zelf weet de Nederlandse niet wat ze op het einde van dit crossseizoen nog waard is. Betsema is moeder van twee en komt van het mountainbiken. Ze won zaterdag in Wachtebeke en was zondag zonder tegenspraak de beste in Koksijde. Het was haar zesde zege dit seizoen. "Ik heb geen idee waar deze hoogvorm eindigt, maar ik kijk al uit naar het WK", zei Betsema na aankomst. "Ik weet dat ik nog veel moet leren. Misschien is het WK te hoog gegrepen, maar ik vind altijd dat je hoge doelen moet durven te stellen."

