Plots haalt een olifant je in op de snelweg JME

27 maart 2018

00u00 0

Automobilisten op de R8 in Kortrijk en de E17 richting Gent hebben zich gisteren een bult geschrokken. Een olifant was er net na de middag op weg naar Gent, vastgesjord op een aanhangwagen. De olifant was levensgroot, en hij zag er ook écht uit, maar was het (gelukkig) niet. Het beeld was een rekwisiet dat de organisatoren van een vipevenement op Gent-Wevelgem in thema 'circus' hadden gehuurd. Na afloop van het evenement keerde het dier terug naar zijn stal.