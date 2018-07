Plopsaqua Mechelen krijgt groen licht 23 juli 2018

Over twee tot tweeënhalf jaar komt er in Mechelen een Plopsaqua-zwemparadijs. Daar heeft de Vlaamse regering tijdens de ministerraad van vrijdag groen licht voor gegeven. Het zwembad wordt gebouwd naast Technopolis. De stad is tevreden met de beslissing en zit binnenkort met alle partijen aan tafel. Het nieuwe Plopsaqua-complex moet het grootste waterpark van België worden. Er komen zowel een binnen- als een buitenzwembad van 25 meter, alsook een recreatiebad met glijbanen en een instructiebad. Welke gevolgen er zijn voor het huidige stedelijk zwembad in Mechelen, is nog niet duidelijk. De Plopsa-pretparken hebben in De Panne al een Plopsaqua-complex.