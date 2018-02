Plopsaland zoekt: m/v met ballen 15 februari 2018

Vorig jaar stelden toekomstige jobstudenten voor Plopsaland De Panne zich nog voor tijdens een dolle rit op de achtbaan Heidi The Ride. Gisteren koos het pretpark voor een rustigere aanpak in de indoorzone Mayaland. "Hier zullen we de kandidaten beter kunnen horen en bevragen", lacht Laurell Panneel van Randstad. "Op een attractie wordt de job meteen heel concreet en krijgt de student een goed beeld van zijn toekomstig werk", voegt Stephanie Boret van T-Interim eraan toe. Plopsaland werkt met twee interne interimkantoren. Voor het nieuwe seizoen, dat op 1 april start, is het op zoek naar ruim 2.000 medewerkers van wie 1.700 jobstudenten. Info: www.plopsajobs.be of team@plopsa.be. (GUS)

