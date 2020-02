Exclusief voor abonnees Plopsaland zoekt 2.250 medewerkers 06 februari 2020

Plopsaland De Panne zoekt 2.250 jobstudenten en seizoensmedewerkers. Dat zijn er 600 meer dan vorig jaar, terwijl er ook nog 50 extra krachten worden gezocht voor het eerste Plopsa-hotel dat midden dit jaar de deuren opent. Dat het aantal vacatures met 37,5% stijgt, heeft niet alleen met het hotel te maken. Het attractiepark in De Panne viert zijn twintigste verjaardag, terwijl het aantal bezoekers in het najaar elk jaar blijf toenemen. Daarnaast wordt een toeloop verwacht voor de shows van Samson & Marie en ook de Dino Splash krijgt een officiële opening. Om de vacatures ingevuld te krijgen, organiseert het pretpark op 13 en 14 februari een jobfuif met hapjes, drank en muziek. Inschrijven is wel verplicht. (MAC)

