Plopsaland zoekt 2.000 nieuwe werkkrachten maar doet sollicitaties nu op 'rustigere' manier

03 februari 2018

Plopsaland De Panne zoekt 2.000 extra werkkrachten. En net als vorig jaar, kan je ook dit jaar solliciteren in een attractie.

Vorig jaar organiseerde pretpark Plopsaland De Panne zijn speeddate voor toekomstige werknemers op zijn nieuwste achtbaan Heidi The Ride. Omdat de snelheid van die rollercoaster veel kandidaten naar de adem greep, kiest het nu voor een rustigere manier in de overdekte speelzone Mayaland.

"We hebben voor het nieuwe seizoen 2.000 medewerkers nodig van wie ruim 1.700 jobstudenten", zegt persmedewerkster Jolien De Tender. "Met onze speeddate in de krokusvakantie mikken we vooral op de jongeren. Ze kunnen kiezen uit alle attracties in Mayaland: van het ballenbad tot de glijbaan. Zo kunnen werkgever en kandidaat-werknemer elkaar op een ontspannen manier leren kennen." Ook Plopsaqua De Panne, dat het hele jaar doorlopend open is, zoekt nog extra werkkrachten. In 2018 staan in Plopsaland heel wat nieuwe evenementen op het programma. De nieuwe medewerkers zijn welkom op de jobdagen op 8 en 9 februari. Vooraf inschrijven is nodig, via www.plopsajobs.be of team@plopsa.be.

Ook pretpark Walibi, bij Waver, is op zoek naar 600 (Nederlandstalige) werknemers en jobstudenten voor het nieuwe seizoen, dat van start gaat in april. Wie interesse heeft, moet ook hier origineler uit de hoek komen. Walibi vraagt geen cv op te sturen, maar wil dat kandidaten zich voorstellen in een filmpje. “Via de video’s kunnen we meteen zien hoe kandidaten zich uitdrukken, of ze vriendelijk zijn en of ze de juiste drive hebben”, legt personeelsverantwoordelijke Antoine Stasse uit.