Plopsaland wordt 4 dagen lang opnieuw Meli Park 25 augustus 2018

Plopsaland De Panne is zijn roots niet vergeten. Op 1, 2, 8 en 9 september organiseert het voor het eerste de Meli Park Revival weekends. Studio 100 kocht in 1999 Meli Park en opende een jaar later Plopsaland. "De boomstammetjes, piratenboot en een 'coaster' dateren nog uit het Meli-tijdperk", weet parkmanager Wim Wauters. "Uit de vele reacties op sociale media blijkt dat Meli, zelfs twintig jaar na de sluiting, nog immens populair is. Vandaar de themaweekends. We plannen een tentoonstelling, laten de oorspronkelijke mascotte rondhuppelen en halen de originele papegaaishow vanonder het stof. Nostalgie ten top dus." Info: www.plopsa.be. (GUS)