Plopsaland rekruteert 3.000 werknemers op fuif 29 januari 2019

Plopsaland De Panne wil meer dan 3.000 jobstudenten en seizoens-medewerkers rekruteren op een fuif. Of beter gezegd: op twéé fuiven. Wie komt, moet vroeg in feestmodus schakelen, want de fuiven gaan overdag door, op 6 en 7 februari vanaf 9.30 uur. Eerder hield het pretpark al sollicitatiemomenten op een achtbaan en in het ballenbad. "We vinden het belangrijk om onze medewerkers in een ongedwongen sfeer te leren kennen", zegt hr-directeur Niko Parmentier. "Zo komen we veel meer te weten over hun karakter en interesses. De vacatures zijn uiteenlopend: van attractiebediener tot animator. Op de jobfuif bieden we pizza's en drankjes aan, terwijl er fuifmuziek speelt. Voor de rustigere zielen is er een salonhoek waar ze een kop koffie kunnen drinken. Na het eerste verkennende gesprek volgt meteen een speeddate." Inschrijven kan op www.plopsajobdagen.be. (GUS)

