Exclusief voor abonnees Plopsaland opent enkele uren de deuren voor laatste wens van doodzieke papa 15 juni 2020

Eind mei viel de hemel op het hoofd van Sergio Molina Cabanillas (32). Zijn kankerbehandeling was mislukt, de dokters konden niets meer voor hem doen. De vader uit Elewijt (Zemst) had nog één hartenwens: een laatste keer met dochters Nerea (5,5) en Liana (bijna 2) naar Plopsaland De Panne gaan. "Daar de glimlach op de gezichten van mijn meisjes zien, dat is het enige waar ik nog van droom." Maar door de coronacrisis mag Plopsaland de deuren pas weer openen op 1 juli, en die tijd heeft Sergio niet: de dokters geven hem nog maar twee weken. Studio 100, het bedrijf achter Plopsaland, vernam de hartenwens van Sergio via deze krant en schoot meteen in actie. Met resultaat. Het gezin mag deze week op bezoek komen. (VSH)

