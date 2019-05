Exclusief voor abonnees Plopsaland halveert ticketprijs op verkiezingsdag 25 mei 2019

Het zou weleens druk kunnen worden in de pretparken van Plopsaland morgen, want wie van het stemhokje naar de achtbanen van Samson en co trekt, mag voor de helft van de prijs binnen. "We willen mensen warm maken om na het stemmen langs te komen", zegt CEO Steve Van den Kerkhof. "Met de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar lanceerden we een gelijkaardige actie, met alleen maar positieve reacties." De promotie is enkel geldig via de webshop - wie een ticket koopt, moet de code 'STEM19' ingeven. (GUS)