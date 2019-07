Exclusief voor abonnees Plopsaland geeft alle inwoners van De Panne gratis abonnement 16 juli 2019

Plopsaland viert zijn 20ste verjaardag en daar mogen alle inwoners van De Panne mee van profiteren. "We weten dat ons pretpark soms voor overlast zorgt voor de buurt - ik denk aan de files of het geluid van de attracties", zegt CEO Steve Van den Kerkhof. "Als dank voor de constructieve samenwerking geven we de inwoners nu allemaal een gratis jaarabonnement voor Plopsaland De Panne. Dat is een cadeau van 89,99 euro."

