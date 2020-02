Exclusief voor abonnees Plooi-gsm van Huawei kost 2.499 euro 25 februari 2020

00u00 0

De Chinese techgigant Huawei heeft een nieuwe versie van zijn plooibare smartphone voorgesteld. De Mate Xs heeft een beter scherm, steviger scharnier en een snellere processor dan z'n voorganger, de Mate X. Met die troeven hoopt het bedrijf wat meer klanten aan te trekken voor het toch wel prijzige toestel van 2.499 euro. De telefoon plooit in het midden toe, zoals een boek, waardoor het scherm groter is dan dat van de grote rivaal: de Galaxy Z Flip van Samsung. Huawei beweert dat de Mate Xs een langere accuduur heeft dan de Z Flip. Bovendien ondersteunt de gsm het 5G-netwerk, in tegenstelling tot het paradepaardje van Samsung. Anderzijds heeft het Huawei-toestel geen Google-applicaties aan boord (Gmail, Maps, YouTube, Play Store...) én is de plooibare Samsung met 1.500 euro een pak goedkoper.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis