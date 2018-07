Plofkrakers moeten vluchten voor chihuahua's 23 juli 2018

00u00 0

In het Oost-Vlaamse Sint-Laureins is donderdagnacht een plofkraak verijdeld door... twee chihuahua's. Toen vier gemaskerde mannen met gasflessen wilden toeslaan in het postkantoor, begonnen de hondjes - Cutie en Chloé - in de flat erboven onophoudelijk te blaffen. De chihuahua's maakten zoveel kabaal dat de daders moesten vluchten. Hun auto vol gasflessen lieten ze achter in Sint-Margriete, waar DOVO ter plaatse kwam. Even later onderschepte de politie in Maldegem een verdacht voertuig. De vier inzittenden namen onmiddellijk de benen, maar twee van hen - beiden Nederlanders - konden worden gevat. Volgens bronnen is er mogelijk een link met een plofkraak in Limburg. (DJG)