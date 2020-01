Exclusief voor abonnees Plofkraak van 350.000 euro niks waard 16 januari 2020

00u00 0

Bij een plofkraak op een filiaal van bpost in Zaventem hebben dieven in geen tijd 350.000 euro buitgemaakt. Veel kunnen ze met het geld echter niet aanvangen. Volgens de bank traden de inktcassettes in werking, waardoor het geld besmeurd is met inkt en dus niet meer bruikbaar is.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis