Exclusief voor abonnees Ploegmakker Vermaelen besmet 31 maart 2020

Gotoku Sakai (29) van Vissel Kobe is de eerste speler in de Japanse J-league die positief testte op het coronavirus. Sakai is een ploegmaat van Thomas Vermaelen. Volgens zijn club vertoont geen enkele andere speler symptomen van het virus.