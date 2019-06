Exclusief voor abonnees Ploegmaat Stevens neemt over bij verlaten van België 29 juni 2019

"Druk van leiderstrui was weg"

Tonny Strouken: "Een speciale rit voor mij omdat die aankwam in mijn thuisregio. Stevens won en Eddy vond het prachtig dat Julien het geel overnam. De druk van de leiderstrui was weg, maar tegelijk was het geel nog in de ploeg. In de ritten nadien 'bougeerde' Eddy niet. Je ziet het nu niet meer, maar toen reed de gele trui gewoon op kop. In dienst. Op de foto staat het volk achter een koordje de massasprint te bekijken. Vroeger kon dat. Als fotograaf was het toen ook makkelijker werken. Ik kon dankzij mijn motard Armand zoveel keer langs het peloton rijden als ik wilde."

