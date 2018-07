Ploegmaat Froome: geen astma, toch salbutamol 09 juli 2018

Geen astma hebben, toch salbutamol gebruiken. Dat is wat de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle doet. Van Baarle is een ploegmaat van Chris Froome bij Sky. De Nederlander haalde niet de selectie voor de Tour. Maar hij schrijft zich wel in in de regels van Sky, waar het gebruik van salbutamol blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld is. Ook als je geen last hebt van astma. Van Baarle vertelde op de Nederlandse radio NPO over zijn salbutamolgebruik en zag er geen graten in. "Wij zijn wielrenners, onze longen worden kapotgemaakt door alle inspanningen. Dan gebruiken we een puffer om te kunnen ademen." Salbutamol is een geneesmiddel. Het is het actieve bestanddeel van de puffer Ventolin. Begin deze week werd Chris Froome vrijgesproken van het gebruik van te hoge hoeveelheden salbutamol, nadat hij in de Vuelta van vorig jaar de grenswaarden bleek te hebben overschreden. "Ik heb niet het gevoel dat ik nu ineens veel harder ga koersen", zei Van Baarle nog. Maar zeker weten doe je het blijkbaar nooit. (MG)

