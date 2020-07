Exclusief voor abonnees Ploegmaat draagt zege op aan betreurde Niels de Vriendt 13 juli 2020

Pakkend moment gisteren in de oefenkoers in Iddergem. Robby Cobbaert (VDM-Trawobo Cycling Team) droeg er zijn overwinning op aan ploegmaat Niels de Vriendt, die vorige week zaterdag in Wortegem het leven liet. Zijn zegetuil schonk hij aan de ouders van de onfortuinlijke renner. Cobbaert reageerde eerder al zwaar aangedaan op Facebook. "Niels, maatje... Hier heb ik geen woorden voor. Ik zie ons nog altijd lachen vorige week tijdens de training. Dat 'salukes en tot de volgende' onze laatste woorden zouden zijn, had niemand kunnen denken. Rust zacht maatje, je zal voor altijd één van 'ons' zijn." (JDK)

