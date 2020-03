Exclusief voor abonnees Ploegleider Portal overleden na hartinfarct Klap voor Ineos 04 maart 2020

Grote verslagenheid bij Team Ineos: ploegleider Nicolas Portal is gisteren plots overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Fransman stierf thuis in Andorra. Hij werd 40 jaar. Portal was één van de architecten achter de vele successen van Ineos in de Tour de voorbije jaren. Als ploegleider won hij zes keer de Ronde van Frankrijk. Zo zat Portal vier keer achter het stuur toen Froome de Tour won. Met Thomas en Bernal won hij de twee meest recente edities van de Franse rittenkoers. "Mijn gedachten gaan uit naar Nico's vrouw en kinderen", schreef Froome in een eerste reactie op Twitter. "Hij was de meest vriendelijke en gelukkige kerel die ik kende. Hij beleefde het leven altijd ten volle." De Fransman was één van de vele ex-renners die na zijn actieve carrière een plaats kreeg in de staf van Team Sky/Ineos. In 2004 won hij zijn enige koers: een rit in de Dauphiné. (DMM)

