Ploeg verder versterkt 11 januari 2019

Beerschot-Wilrijk

Beerschot deelt momenteel de leidersplaats in de tweede periode met KV Mechelen. De ploeg van Stijn Vreven zat voor de winterstop in een uitstekende flow en het lijkt erop dat de Antwerpenaars zich in januari nog hebben versterkt. Diego Montiel - vorig seizoen uitgeroepen tot beste speler in de Zweedse tweede klasse - moet voor extra creativiteit kunnen zorgen. Verder keren de langdurig geblesseerden Placca en Dudouit terug. Bovendien mag Beerschot concurrent Mechelen thuis ontvangen en voor eigen publiek kan men altijd een tikkeltje meer. Tegelijk zal Beerschot buitenshuis beter moeten doen dan in de eerste periode. Ook wat vaker de nul houden, is een uitdaging voor de mannen van het Kiel. Beerschot brengt de laatste tijd leuk voetbal, maar kan best nog iets 'zakelijker' worden.

