Ploeg van Michael Goolaerts start in Brabantse Pijl 10 april 2018

Het was geen evidente beslissing, maar Veranda's Willems-Crelan, het team van de zondagavond overleden Michael Goolaerts, start morgen toch in de Brabantse Pijl. "We hebben hier goed over nagedacht en een beslissing genomen in samenspraak met (en zelfs op vraag van) de familie van Michael én de renners", meldt de ploeg. De organisatoren van de Brabantse Pijl zullen ook een eerbetoon aan Goolaerts houden. Bij de start op de Grote Markt in Leuven zal een minuut stilte worden gehouden. Nadien zal in Leuven een plaatselijke ronde gereden worden met de ploegmaats van Goolaerts op kop. Tot slot volgt een extra minuut stilte bij de officiële start aan de Tervuursesteenweg. "Dat is het minste wat we kunnen doen voor Michael, zijn familie en vrienden", vertelt organisator Pascal Demol. "We zullen ook alles veel ingetogener houden dan gepland. En tijdens de voorstelling van de teams zullen we Goolaerts' ploegmaats als laatste op het podium roepen." (DNR)

