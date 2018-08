Ploeg Nuyens fuseert met Nederlandse Roompot 31 augustus 2018

De kogel is door de kerk. De procontinentale teams Roompot-Nederlandse Loterij en Veranda's Willems-Crelan worden in 2019 één ploeg. Het nieuwe team zal Roompot-Crelan heten. In principe is Wout van Aert volgend jaar de kopman van het team. De wereldkampioen veldrijden tekende voor 2020 al een overeenkomst bij het Nederlandse WorldTour-team LottoNL-Jumbo.

