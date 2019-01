Ploeg komt niet naar podiumceremonie: "Renners voelden zich niet goed" 31 januari 2019

De hele ploeg terugtrekken uit de Ronde van San Juan, zoals teambaas Patrick Lefevere even opperde, hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar geen enkele ploegmaat van Iljo Keisse daagde gisteren op voor de verplichte podiumceremonie - nochtans is Julian Alaphilippe leider in het klassement, Remco Evenepoel groenetruidrager en beste jongere en was Alvaro José Hodeg gisteren derde in de rit. "Onze renners voelden zich niet zo goed in de slotfase", aldus pr-manager Alessandro Tegner. "In dit geval denk ik dat we het recht hebben om de ceremonie eens over te slaan. We steken niet weg dat de hele heisa rond Iljo serieus op de groep woog." Volgens Tegner voelt Keisse zich "bijzonder slecht". "Hij vindt het vooral heel erg voor de rest van het team." (JDK)

