Plezierig bedrag voor 'Le principe du plaisir' van Magritte €23,8 miljoen 14 november 2018

00u00 0

Een schilderij van de Belgische surrealist René Magritte is voor een recordbedrag geveild in New York. 'Le principe du plaisir' ging voor 23,8 miljoen euro onder de hamer. Veilinghuis Sotheby's had de waarde nochtans geschat op 'amper' 13 à 18 miljoen euro. Maar er bleken zeven verzamelaars te azen op het doek uit 1937, een ongewoon hoog aantal. Het hoogste bedrag dat tot nu voor een Magritte betaald werd, is 15,9 miljoen euro: voor dat bedrag ging vorig jaar in Londen 'La corde sensible' van de hand.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN