Plezier verkopen is plezant

Toen de stemronde voor de Top 100 werd gesloten, had hij Anderlecht nog niet gekocht. Op dat moment is 2017 nog gewoon het jaar waarin Marc Coucke (52) zich koning van Durbuy kroont. De ondernemer met showbizzbloed koopt ongeveer een kwart van het dorp in de Ardennen en wil het met een make-over de toeristische aantrekkingskracht van vroeger teruggeven. Aan de oevers van de Ourthe krijgt ook de uitgedoofde Michelinster Wout Bru van hem de kans om opnieuw te schitteren. Hét voorbeeld voor Bru en Durbuy is Pairi Daiza. Het knullige vogelpark wordt na financiële en creatieve injecties van Coucke een oase voor dagjestoeristen en breekt elk jaar zijn bezoekersrecord, ook in 2017. Coucke neemt ook de keten van indoorskipistes SnowWorld over. En zo besteedt hij alsmaar meer werkuren aan dingen die wij buiten onze werkuren doen: reizen, uitstapjes, eten, naar voetbal kijken. Hij zal het misschien niet toegeven, maar plezier verkopen is nog plezanter dan pillen slijten. (SVB)

