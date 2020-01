Exclusief voor abonnees Pletinckx valt uit 23 januari 2020

Ewoud Pletinckx speelde een sterke partij tegen Club Brugge alvorens hij geblesseerd het veld verliet. Voor de wedstrijd was de kans reëel dat de 19-jarige last zou ondervinden aan de hamstrings, een blessure die hem eerder 2 à 3 weken aan de kant hield. Na de wedstrijd werd gevreesd voor diezelfde blessure aan de hamstrings. Een scheurtje of een verrekking, daarover moet een scan vandaag duidelijk brengen. Maar de wedstrijd tegen Antwerp zondag zal Pletinckx zeker missen. (OPl)