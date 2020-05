Exclusief voor abonnees Plek zat in het park, aanschuiven voor de markt 22 mei 2020

00u00 0

Prachtig weer en een feestdag. Er werd gevreesd voor een overrompeling op toeristische hotspots. Maar alvast in een park in Woluwe bleef die uit. Wél druk was het op de eerste markt in negen weken in Sint-Niklaas. Het was aanschuiven om op de markt zelf te geraken. Om 10 uur waren er al meer dan 2.000 bezoekers gepasseerd. De stad liet 400 mensen tegelijkertijd toe op het plein. "Het is mooi weer, we zien heel wat bekenden terug en we hebben alle tijd. Waarom zouden we moeilijk doen over een halfuurtje aanschuiven? En het is niet stilstaan. We wandelen heel langzaam." Op de markt zelf stonden 50 regionale marktkramers. "Er is geen viskraam en geen kippenkraam, en de bakker was al bijna uitverkocht. Ik heb lang aangeschoven, maar nu moet ik nog naar de supermarkt, klonk het bij de ene. Maar bij de andere: "Wie vandaag naar de markt kwam om kaas en bloemen te kopen, had inderdaad veel keuze. Maar zondag is er weer markt en dan zijn er andere kramen. Het is nu gewoon zo, we leggen er ons bij neer." (JVS)

