Pleidooi voor afschaffing 'bestellen is betalen-principe' in crèche 05 juni 2018

De Gezinsbond en Caritas willen af van het 'bestellen is betalen'-principe in kinderdagverblijven, dat sinds drie jaar geldt. Volgens dat principe moet je ook bij onverwachte afwezigheid de volle dagprijs betalen. Wel krijgen de ouders minstens 18 respijtdagen, om in te zetten bij onverwachte omstandigheden. Dat minimumaantal is te laag, concluderen de Gezinsbond en Caritas. Ouders zien zich genoodzaakt om ook als het kind ziek is (70%) of bij vakantie (63%) die dagen te gebruiken, waardoor de limiet snel bereikt is. Kind & Gezin benadrukt dat crèches het advies krijgen om enkel respijtdagen te noteren voor onverwacht verlof, maar dat gebeurt dus niet altijd.