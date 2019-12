Exclusief voor abonnees PlayStation bestverkochte spelconsole ter wereld 05 december 2019

PlayStation van de Japanse onderneming Sony is door Guinness World Records officieel erkend als de bestverkochte spelconsole uit de geschiedenis. In totaal gingen al 450 miljoen exemplaren over de toonbank. Het wereldrecord werd erkend tijdens een evenement in Tokio, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de allereerste PlayStation. Die kwam op 3 december 1994 op de Japanse markt. In maart 2000 volgde de tweede generatie. Die PS2 is met meer dan 155 miljoen verkochte exemplaren de bestverkochte thuisconsole ooit. In november 2006 volgde de derde generatie, en nadien ook nog de huidige, de PlayStation 4. Die nadert stilaan het einde van zijn levenscyclus. Volgend jaar zou de vijfde generatie gelanceerd worden.

