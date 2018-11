Playmobil maakt weer Zwarte Pieten 16 november 2018

Gouden oorringen, rode lippen, een zwarte huid en donker krulhaar. Met die kenmerken produceert speelgoedproducent Playmobil eenmalig opnieuw de Zwarte Piet-poppetjes. Daar was het in 2014 mee gestopt, naar eigen zeggen "omdat het thema afgerond was", maar wel in de periode dat het debat rond de racistische voorstelling van Zwarte Piet in alle hevigheid woedde.