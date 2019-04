Exclusief voor abonnees Play-offs voorbij voor Malinovskyi? 09 april 2019

00u00 0

Zien we Ruslan Malinovskyi nog terug dit seizoen? Als het van de bondsprocureur afhangt niet. Het bondsparket besliste gisteren om Malinovskyi te convoceren voor de overtreding die hij zaterdag op Birger Verstraete beging. Hij verschijnt vrijdag voor de Geschillencommissie van de KBVB. Geen officieel schorsingsvoorstel dus, maar het bondsparket vordert vrijdag een sanctie van 7 speeldagen en een boete van 7.000 euro. Of de Geschillencommissie daar in meegaat, weet Genk vrijdag in de vooravond. Racing kan tot zondagmiddag beroep aantekenen tegen een eventuele sanctie, maar als die 5 speeldagen of meer bedraagt, werkt dat niet opschortend. Dan zou Malinovskyi zondag dus al zijn eerste schorsingsdag moeten uitzitten wanneer Genk het opneemt tegen Club Brugge.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen