Exclusief voor abonnees Play-off 2 13 april 2019

Degradant Lokeren besliste gisternamiddag om niet in beroep te gaan tegen de toekenning van de licentie van Moeskroen. "We hebben niks in te brengen tegen die beslissing", aldus de club. "Dat is het advies dat onze advocaat ons gaf. Het heeft gewoon geen zin." Overigens heeft de club nog steeds geen akkoord met Glen De Boeck over volgend seizoen. (MVS)