13 april 2019

KV Kortrijk Joel Pereira staat vanavond tegen Union voor het eerst onder de lat bij KVK. Pereira is een in Zwitserland geboren Portugees die met Man United al één wedstrijd in de Premier League speelde en hij is ook een vriend van Romelu Lukaku: "Lukaku heeft me beloofd te komen kijken zodra hij daar de kans toe heeft." (ESK)