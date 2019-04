Exclusief voor abonnees Play-off 1-barometer: Anderlecht nog niet helemaal afgeschreven VISTA! 02 april 2019

In VISTA!, onze voetbalwebcast, pakken we uit met een wekelijkse play-off 1-barometer. Daarin schat moderator Nicolas De Brabander met zijn gasten de titelkansen per club in. Gisteren beten Gilles De Bilde, Wesley Sonck en Niels Poissonnier de spits af. De conclusie na speeldag één? Racing Genk beschikt in het gewogen gemiddelde nog steeds over de beste kaarten (40%). Club Brugge hijgt in de nek (38%), terwijl Standard (18%) toch al op geruime afstand volgt. De Rouches tellen nochtans maar een puntje minder dan blauw-zwart. "Da's die wisselvalligheid, hé. Bij Club en Genk was het het hele jaar stabieler", analyseert Sonck.

