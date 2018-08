Platte batterij: dief valt stil met Tesla 08 augustus 2018

Het moet de nachtmerrie zijn van elke eigenaar van een elektrische auto: dat de batterij plots leeg is en je stilvalt. Tenzij je niet zelf aan het stuur zit, maar je Tesla net gestolen is door dieven, natuurlijk. Het overkwam een gezin uit Sint-Martens-Latem bij Gent. Inbrekers drongen maandagnacht hun villa binnen, op zoek naar de sleutels van hun Tesla. Wat de dieven niét wisten, was dat de accu niet volledig opgeladen was. Na een kleine 60 kilometer zat hun rit erop en strandden ze in Wemmel, waar ze het voertuig achterlieten en te voet wegvluchtten. De politie vond de auto later onbeschadigd terug. (DJG)