Platform voor bootje-delen WEBSITE 03 februari 2018

De Franse website en app cobaturage.fr brengt al wie graag eens zou varen in contact met de bezitters van een zeil- of motorboot. Vervolgens spreek je een prijs af en vaar je mee op een zeilboot, maak je een tochtje op het water met een motorboot of doe je een echte eilandtrip van een paar dagen. In heel Frankrijk, vooral in Bretagne en aan de Côte d'Azur, zijn er zo'n 3.500 zeil- en motorboten samen met een schipper beschikbaar.