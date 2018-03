Plastische chirurg behandelt steeds vaker brandwonden: "Álles om van die littekens af te raken" Redactie

07 maart 2018

Bron: HLN 0 De Krant De plastisch chirurg wordt druk geraadpleegd. Niet alleen uit ijdelheid, maar steeds vaker om medische redenen. Vooral brandwondenchirurgie zit in de lift. "Mensen willen alles doen om geen littekens meer te hebben."

Het taboe op plastische chirurgie lijkt helemaal weg. Het aantal ingrepen om louter esthetische redenen steeg de jongste jaren spectaculair, maar ook vanuit medisch oogpunt zoeken mensen steeds vaker een plastische chirurg op. In 2015 voerden de vier universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen - Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel - 4.093 terugbetaalde plastische ingrepen uit. In 2010 waren dat er amper 2.688 - een stijging met ruim 50 procent, dus. Het Riziv moet dan ook steeds dieper in de buidel tasten. In 2015 betaalde het voor ruim 18 miljoen euro aan ingrepen uit, verspreid over alle ziekenhuizen in Vlaanderen. Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) vroeg de cijfers op bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Pronken met je lijf

Van alle ingrepen door plastisch chirurgen prijkt het herstel van brandwonden op de eerste plaats. In Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel ging het in 2015 om 1.452 ingrepen, een stijging van 13 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. Het is een evolutie die ze ook in het UZ Gent voelen. "Tot enkele decennia terug lag de klemtoon bij brandwondenzorg vooral op overleven", legt plastisch chirurg Karel Claes uit. "Iemand die ernstig verbrand raakte, was in eerste instantie al blij dat hij of zij het kon navertellen. De laatste jaren wordt ook de levenskwaliteit ná de behandelingen belangrijker. Vandaar ook dat onze brandwondenzorg nu steeds meer rekening houdt met het esthetische luik. Iemand die brandwonden heeft over het hele lichaam wil af van die littekens. Niet alleen psychisch, ook lichamelijk."

