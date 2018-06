Plastic uit Schelde gevist voor het in zee komt 12 juni 2018

In 2019 moeten er installaties op de Schelde liggen om er plastic uit te vissen. Doel is het afval tegenhouden voor het in zee komt. Als de zeeën kreunen onder plasticvervuiling, zijn het vaak de rivieren die het aanvoeren. Ook de Schelde transporteert een deel richting zee. Daarom wil de Vlaamse Waterweg, de instantie die de bevaarbare waterlopen beheert, in de lente van 2019 op acht locaties in het Scheldebekken 'plasticvangers' laten plaatsen. Die zouden een jaar lang ononderbroken proefdraaien. Daarna zou beslist worden of ze aangekocht worden. "We doen eind juni een oproep naar bedrijven en vzw's om zulke installaties voor te stellen", zegt projectingenieur Frederik Van Overloop van de Vlaamse Waterweg. "Het kost de overheid niets, de deelnemers doen de investering. Als het werkt, hebben ze iets dat ze overal ter wereld aan de man kunnen brengen."

