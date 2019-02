Plastic Dekeyser investeert in nieuwe parking 14 februari 2019

Plastic Dekeyser in de Langemarkstraat in Zonnebeke heeft naast het bedrijf nog een stuk grond in eigendom en wil daar een nieuwe parking aanleggen. "Die moet de parkeerdruk in de Langemarkstraat voor een stuk verminderen", legt schepen Jan Vandoolaeghe (#Team8980) uit. Plastic Dekeyser is al vijftig jaar een gekende naam in de sector van ramen en deuren en telt dertig werknemers. "Het verontrust me wel dat dit stuk grond de laatste mogelijkheid voor de firma is om uit te breiden", reageert Luk Hoflack (In Samen Spraak). "Het is een groeiend bedrijf en ik vrees dat we hen door een gebrek aan plaats in de toekomst zullen kwijtspelen." (DBEW)