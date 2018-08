Plasschaert voorlopig vijfde op WK zeilen 06 augustus 2018

00u00 0

Na zes regatta's op het WK zeilen in het Deense Aarhus staat Emma Plasschaert vijfde in de tussenstand in de categorie Laser Radial. Zaterdag al klom de 24-jarige Oostendse van de achtste naar de vijfde plek na een zege in de vierde race en die positie kon ze gisteren na een negende en derde plaats vasthouden. Ze ligt daarmee goed op schema om een olympisch ticket (top 18) te bemachtigen voor Tokio 2020.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN