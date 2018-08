Plasschaert voorlopig achtste WK ZEILEN 04 augustus 2018

Emma Plasschaert staat in de Laser Radial-klasse op het WK zeilen in het Deense Aarhus voorlopig op de achtste plaats na de twee regatta's die vrijdag werden afgewerkt. De 24-jarige Plasschaert opende met een vijfde plaats en eindigde nadien als zevende, goed voor een totaal van 12 punten. De vier jaar jongere Maïté Carlier bezet de dertigste plaats nadat ze als 25ste en 10de finishte. Voor de medaillekoers van volgend weekend worden er nog acht regatta's afgewerkt. Bij de mannen opende Wannes Van Laer met een 12de plaats. De Oostendenaar zakte in de tweede regatta (16de plaats) wat weg. Hij bekleedt de 36ste plaats, terwijl William de Smet de 99ste plaats inneemt. Olympiërs Yannick Lefèbre en Tom Pelsmaekers treden zaterdag aan bij de 49ers. In de Nacra 17 treden met de duo's Jan Heuninck-Anouk Geurts en Isaura Maenhout-Morgen Wirtz nog twee Belgisch getinte koppels aan. (TTV)

