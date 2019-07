Exclusief voor abonnees Plasschaert vierde, De Gendt pakt goud 25 juli 2019

00u00 0

WK ZEILEN

Emma Plasschaert is op het WK zeilen in de Laser Radial-klasse op de vierde plaats geëindigd. De titelverdedigster steeg na de laatste twee regatta's in het Japanse Sakaiminato van stek vijf naar vier. Simon De Gendt pakte in dezelfde klasse bij de mannen het goud. Onze landgenoot won met 20 punten. Jan Heuninck eindigde als zesde met 82 punten. De Laser Radial is geen olympische categorie bij de mannen. Bij de vrouwen won de Deense Anne-Marie Rindom.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis