Plasschaert valt terug naar elfde plaats

Emma Plasschaert heeft na de derde regatta op het olympisch testevent in het Japanse Enoshima één plaats verloren. De Oostendse, wereldkampioene in 2018, is nu 11de in de Laser Radial-klasse. Na een 12de plaats in de derde regatta - de enige regatta van de dag door een gebrek aan wind in de baai van Tokio - telt Plasschaert nu 16 punten. Bovenaan bleef de Hongaarse Marie Erdi (3 ptn) op kop vóór de Nederlandse Marit Bouwmeester (8) en de Deense Anne-Marie Rindom (9).

