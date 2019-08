Exclusief voor abonnees Plasschaert pakt goud op Test Event en tankt vertrouwen voor Tokio 2020 23 augustus 2019

00u00 0

Emma Plasschaert kan over een jaar vol vertrouwen inschepen voor Tokio 2020. De 25-jarige zeilster greep goud in de Laser Radial-klasse op het Test Event op het olympische water van Enoshima. De Oostendse hoefde gisteren haar leidersplaats niet meer te verdedigen: omdat er niet genoeg wind stond, werd de Medal Race afgelast. "Het was de juiste beslissing", zei Plasschaert aan Sporza. "Ook al zit ik wat met een dubbel gevoel. Ik zat in een goede uitgangspositie, op schema voor goud, en ik had het graag zelf afgemaakt." Ze haalde het van de Nederlandse olympische kampioene Marit Bouwmeester.

